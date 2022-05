DWS Vermögensbildungsfonds I LD Fonds: Was das aktuelle Marktumfeld für den Fonds bedeutet!

Seit mehr als einem halben Jahrhundert können Anleger in den DWS Vermögensbildungsfonds I LD Fonds investieren. In den letzten drei Jahren erzielten Anleger eine Rendite von knapp 41 %. Allerdings könnte dem Fonds im Gegensatz zum Corona-Crash dieses Mal keine derart schnelle Erholungsrallye bevorstehen. Was spricht für den Fonds und was dagegen? Investmentstrategie im aktuellen Marktumfeld Dieser DWS Vermögensbildungsfonds zielt… Hier weiterlesen