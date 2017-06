DWS Vermögensbildungsfonds I: Klassiker im Aufwärtsmarsch!

Lieber Leser,

wer in den DWS Vermögensbildungsfonds I investiert, kauft damit Aktien rund um den Globus, die in aller Regel hochkapitalisiert sind. Das bedeutet, der Marktwert der gehandelten und erworbenen Beteiligungen ist insgesamt außergewöhnlich hoch. Die Strategie hat sich für Investoren langfristig gelohnt, da der Fonds binnen drei Jahren 42 % aufsattelte und in 5 Jahren sogar 91 % verdiente. Damit hat der Fonds überdurchschnittlich viel verdient und bei einer Schwankungsbreite von 16 % bzw. 12,3 % im selben Zeitraum vergleichsweise sicher agiert. Aktuell sind 98 % des Kapitals in Aktien investiert, wovon satte 62 % in den USA liegen. Fondsexperten gehen von steigenden Kursen aus, zumal der technische Aufwärtstrend anhält.

DWS-Fonds im Aufwärtstrend

Technische Analysten stellen dabei auf den durchschnittlichen Kurs des Fonds ab. Die Notierungen verlaufen aktuell 5,5 % über dem sogenannten GD200, dem gleitenden Kursdurchschnitt aus den vergangenen 200 Tagen. Daraus lässt sich ein Aufwärtstrend ableiten.

Diese Kursentwicklung bezahlen Investoren mit einer moderaten Verwaltungsgebühr in Höhe von 1,45 %. Die Fondsanteile kosten beim Kauf einen Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen in Höhe von 0,4 %. Dies gilt als günstig.

Deshalb ist der Fonds insgesamt günstig und im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.