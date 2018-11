DWS Vermoegensbildungsfonds: Die Ausschüttung als Trost

Die Performance des DWS Vermoegensbildungsfonds konnte zuletzt wahrlich nicht überzeugen. In den vergangenen Monaten geriet der Titel sehr stark in den negativen Sog der Märkte. So steht für die vergangenen drei Monate bereits ein Minus von knapp sieben Prozent zu Buche. Die kleine Ausschüttung von 0,92 Euro, welche für diesen Freitag an die Anleger vorgesehen ist, dürfte kaum über diese Schwäche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.