DWS US Growth-Fonds: Kommt der Turnaround?

Anfang Februar begab sich der Kurs des Fonds in eine Abwärtsphase. Dabei wurde die Trendlinie des EMA-Indikators nach unten durchbrochen, was für ein negatives Signal steht. Zudem kam es auch durch ein Durchkreuzen der MACD-Linien zu einem negativen Impuls, was den Preis des Fonds weiter fallen ließ. Bei 321 Euro bildete sich ein Tiefpunkt und kurz darauf wendete sich das… Hier weiterlesen