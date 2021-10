DWS US Growth: Bahnt sich was an?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

DWS US Growth schnitt vergangenen Monat performancetechnisch überdurchschnittlich ab. 379,32 Euro verzeichnete der Kurs von DWS US Growth noch vor einem Monat. Heute liegt dieser bei 388,22 Euro. 2,35 Prozent verzeichnete der Fond innerhalb des vergangenen Monats. Dies entspricht 8,90 Euro. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in die Nähe der 398er Marke rücken. Dies dürfte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung