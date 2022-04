DWS Top Europe LD: Was kann da noch kommen?

Die Analyse des 52 Wochentiefs bietet Investoren oftmals einen guten Anhaltspunkt. Am 07. April 2021 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 167,81 Euro das 52 Wochentief. In den letzten 361 Tagen, sprich seit dem Kurstief, stieg der Kurs um 6,14 Prozent. Das sind doch freudige Werte, die die Kapitalanleger von DWS Top Europe LD in den letzten 361 Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung