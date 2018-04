DWS Top Dividende: Top Fonds

Der DWS Top Dividende zählt in Deutschland zu den meistgefragten Fonds der Branche. Die Ergebnisse des Fonds dürften nach Meinung von Analysten in den kommenden Wochen und Monaten erneut steigen, da die Aktien jetzt laufend Dividenden ausschütten. Die Wertentwicklung ist zuletzt aus charttechnischer Sicht ernüchternd gewesen. In der 6-Monats-Frist ging es für den Fonds um etwa 6 Euro nach unten, was ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.