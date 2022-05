DWS Top Dividende: Sollten Sie jetzt kaufen?

Der Fonds kann sich ausgezeichnet in dem aktuellen Marktumfeld bewähren. Erst während der jüngsten Handelstage zieht er in Richtung Allzeithoch an. Damit hat sich die Strategie, in dividendenstarke Value-Titel zu gehen, bewährt. Insgesamt kann die Performance seit März 2020 überzeugen. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den DWS Top Dividende jetzt zu kaufen. Um zu… Hier weiterlesen