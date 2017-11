DWS Top Dividende LD: Hier winkt eine satte Gewinnbeteiligung!

Lieber Leser,

bei DWS Top Dividende LD handelt es sich um einen global investierenden Dividendenfonds mit dem derzeitigen Anlageschwerpunkt USA. Das Fondsvermögen, das sich auf knapp 20 Mrd. Euro beläuft, fließt dabei ausschließlich in substanzstarke Aktien von hoch kapitalisierten Unternehmen, die eine zuverlässige Dividendenzahlung gewährleisten. Damit können Anleger neben der performance-gesteuerten Wertsteigerung der im Fonds enthaltenen Aktien auch in den Genuss laufender Erträge kommen. Im Jahr 2016 schüttete der DWS Top Dividende LD Fonds insgesamt rund 460 Mio. Euro an seine Anleger aus, was je Anteilsschein einem Betrag von 3,10 Euro entsprach.

Das sollten Anleger beachten

Wie bereits oben erwähnt liegt der Anlagefokus aktuell in den USA, wo 35 % des verwalteten Anlagevermögens investiert sind. Dementsprechend dominiert der US-Dollar auch die Währungsstruktur des Fonds mit insgesamt 45,80 %, gefolgt vom Euro mit 17,40 %. Zweitgrößte Anlageregion ist Deutschland mit einem Fondsanteil von 8,90 %. Neben Aktien, die fast 90 % der Anlage ausmachen, investiert der DWS Top Dividende auch in Anleihen, die auf einen Anteil von 10,80 % kommen. Die im Fonds enthaltenen Einzelwerte kommen dabei aus unterschiedlichen Branchen, den größten Teil machen aber Unternehmen aus dem Bereich Hauptverbrauchsgüter mit einem Anteil von 20,70 % aus. Die Gesamtkostenquote des Fonds, die sogenannte Total Expense Ratio, beläuft sich auf 1,45 %. Aus Anlegersicht ebenfalls interessant ist die sogenannte Sharpe Ratio, die die erwirtschaftete Überrendite – im Vergleich zur sicheren Geldmarktanlage – ins Verhältnis zum dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) setzt. Sie beläuft sich auf Sicht von drei Jahren annualisiert auf 0,63. Im selben Zeitraum betrug die Fondsperformance knapp +24 %. Morningstar bewertet den Fonds mit 4 von 5 Sternen.

