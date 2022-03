DWS Russia Fonds: Weiter in der Schwebe!

Nach den entsetzlichen Ereignissen in der Ukraine ging nicht nur die Börse in Moskau in eine dauerhafte Schließung über. Auch viele Fondsbetreiber zogen die Reißleine und setzten ihre Fonds vom Handel aus. Auch beim DWS Russia finden derzeit keine Rücknahmen mehr statt, bereits zum 1. März wurde diese Entscheidung getroffen.

