DWS Investa mit glänzenden Aussichten!

Lieber Leser,

wer in den Dax investieren und von den glänzenden Ergebnissen des Standardindex profitieren möchte, lag in den vergangenen Jahren mit dem DWS Investa goldrichtig. Der Fonds investiert in die Blue Chips dieses Indizes und kann mit soliden Ergebnissen aufwarten. Binnen eines halben Jahres wurden 24,6 % verdient, innerhalb eines Jahres gewann der Fonds 25,2 % und in einem Jahr 35,6 %. Dabei hat der Fonds mit einer Volatilität von 18,3 % bezogen auf ein Jahr eine vergleichsweise geringe Schwankungsbreite und gilt als günstig. Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,4 %, der „Spread“ im Handel (Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen) aktuell etwa 0,5 %.

Aufwärtstrend massiv

Der Fonds befindet sich zudem derzeit im klaren Aufwärtstrend. Auf Basis des gleitenden Kursdurchschnitts der vergangenen 200 Tage hat der Fonds derzeit ein Polster von 13 % aufgebaut. Erst im Falle eines Ausbruchs nach unten käme es zu einem Abwärtstrendwechsel, so technische Analysten. Der Fonds hat zudem am 2. Juni mit 188,17 Euro ein neues Allzeithoch erreicht.

Hauptinvestments des Fonds sind aktuell Siemens, BASF, Daimler und BMW. 87 % des Fondsvermögens sind in Aktien investiert, sodass Investoren am allgemeinen Aufschwung teilnehmen.

Der Fonds ist im grünen Bereich und auch im Marktvergleich „sicher“.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.