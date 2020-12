DWS Investa Fonds: Ist der Investa noch immer ein Standard-Fonds?

Durch ETFs ist viel Geld in das Thema passives Investieren geflossen, doch noch immer macht der aktive Fondsmarkt einen Großteil aus. Der DWS Investa gehört zu den ältesten Fonds, er wurde im Dezember 1956 aufgelegt und hat seitdem eine wirklich starke Performance an den Tag gelegt. Doch gehört der aktiv gemanagte Fonds noch immer in jedes Depot? Haben sich die Zeiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung