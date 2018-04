DWS Group Aktie: Ein schwaches Bild!

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

Liebe Leser,

nach ihrem kürzlichen Börsenstart lässt sich die Entwicklung der Aktie der Deutsche-Bank-Tochter DWS wohl am besten als langweilig beschreiben. Das Papier lässt echte Impulse oder Signale völlig vermissen und bewegt sich dadurch vor allem seitwärts. Am Mittwoch gab es einen kleinen Ausflug bis auf 29,70 Euro, am Freitag ging es wieder hoch auf 30,75 Euro. Das sind alles keine weltbewegenden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.