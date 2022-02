DWS ESG Top Asien: Wann startet die Rallye?

Mit 210,46 Euro erreichte der Fond am 14. Mai 2021 den niedrigsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. In den letzten 286 Tagen, sprich seit dem Kurstief, stieg der Kurs um 3,48 Prozent. Seit 286 Tagen können die Kapitalanleger von DWS ESG Top Asien nun schon den Anstieg des Kurses miterleben.

Technische Analyse sieht Aufwärtstrend

