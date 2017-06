DWS Deutschland LC: Topfonds für Deutschland!

Lieber Leser,

wer in Deutschland in die starken Substanzunternehmen investieren möchte und zudem auf Small und Midcaps setzt, hat in den vergangenen Monaten mit dem DWS Deutschland LC gute Ergebnisse erzielt. Die Aussichten gelten zudem unter technischen Analysten als sehr gut und der Fonds ist mit einer Gesamtkostenquote von 1,4 % vergleichsweise günstig.

Fonds ist sicher

Die Daten des Fonds überzeugen Fondsexperten. Die Performance ist in den vergangenen 12 Monaten mit gut 31 % überdurchschnittlich. Aktuell beträgt die Volatilität bezogen auf ein Jahr 18 % und ist damit relativ niedrig. Der Fonds verfügt über ein Anlagevolumen von 6,8 Milliarden Euro und hat damit eine starke Basis. Die Erträge werden einbehalten und reinvestiert. Die sogenannte Sharpe-Ratio als Maßstab für den Vergleich zwischen sicheren Geldanlagen und diesem Fonds ist bezogen auf 6 Monate mit 2,97 hoch. Der Fonds ist damit „besser“ als sichere Geldanlagen.

Technische Analysten verweisen zudem darauf, dass die Kurse erst am 2. Juni ein neues Allzeithoch erreicht haben. Ausgehend von 241,30 Euro sei das nächste Kursziel 250 Euro. Zudem sei der Fonds in allen zeitlichen Dimensionen über dem gleitenden Kursdurchschnitt und daher kurz-, mittel- und langfristig im Aufwärtstrend.

Der Fonds ist für Investoren im deutschsprachigen Raum kostengünstig und im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.