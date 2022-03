DWS Deutschland LC: Lohnt sich hier ein Kauf?

Analysten nutzen gerne das 52 Wochentief als technisches Mittel in der Analyse eines Anlageprodukts. Am 25. März 2021 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 252,57 Euro das 52 Wochentief. 360 Tage sind vergangenen und seither stieg der Kurs um 0,78 Prozent. Dies dürfte doch vor allem den Kapitalanleger von DWS Deutschland LC in den vergangenen 360 Tagen gute Laune ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung