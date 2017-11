DWS Deutschland LC Fonds: Für all diejenigen, die auf die deutsche Wirtschaft vertrauen!

Lieber Leser,

wer nicht weit in die Ferne schweifen möchte und sein Geld gerne in hochkapitalisierte deutsche Standardwerte (Blue Chips) investieren möchte, ist mit dem DWS Deutschland LC Fonds an der richtigen Adresse. Hier wird der deutsche Aktienmarkt abgebildet, neben den großen Standardwerten im DAX finden aber auch Nebenwerte flexibel Einzug in den Fonds, je nachdem wie die Markterwartung ausfällt. Bei der Auswahl der Unternehmen wird eine gemischte Anlagestrategie verfolgt, sodass sowohl substanzstarke (Value) als auch wachstumsstarke (Growth) Werte Beachtung finden können. Entscheidendes Auswahlkriterium ist dabei die fundamentale Bewertung des in Frage kommenden Unternehmens. Da sich der Fonds voll und ganz auf deutsche Aktien konzentriert, kommt der deutschen Wirtschaft eine entscheidende Rolle zu. Nur wenn die hiesige Wirtschaft floriert, kann der Fonds eine ansprechende Performance erzielen.

Fonds erhält Top-Note von Morningstar

Der Aktienanteil des Fonds macht nach derzeitigem Stand 96,10 % aus, das insgesamt verwaltete Fondsvermögen beläuft sich auf knapp 7,5 Mrd. Euro. Da nur in deutsche Werte investiert wird, müssen sich Anleger auch nicht über etwaige Wechselkursrisiken Gedanken machen. Beim DWS Deutschland LC handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der zuletzt eine Gewinnbeteiligung von 1,71 Euro je Anteilsschein ausbezahlte. Die Gesamtkosten des Fonds, gemessen als Total Expense Ratio (TER), belaufen sich auf 1,4 % des Fondsvermögens, erfolgsabhängige Vergütungen gibt es keine. Auf Sicht von 3 Jahren erzielte der DWS Deutschland LC eine Performance von +60,50 %. Legt man eine Volatilität von 21,55 % zugrunde, ergibt sich in diesem Zeitraum eine annualisierte Sharpe Ratio von 0,79. Im bekannten Morningstar-Rating erhält der DWS Deutschland LC Fonds 5 Sterne und zählt damit zu den besten 10 Prozent.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.