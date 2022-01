DWS Concept Kaldemorgen: Was ist da drin?

Interessanterweise nicht nur auf Aktien. Denn es findet sich zum Beispiel ein ETC auf Gold im Bestand. Dieser ETC stammt vom Emittenten Deutsche Bank – also gewissermaßen vom gleichen Haus, ist die DWS doch bildlich gesprochen ein Spross der Deutschen Bank. Ansonsten finden sich im Bestand große Namen aus dem Technologie-Sektor. Microsoft, Alphabet, aber auch Deutsche Telekom und EON. Bitte beachten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung