DWS Artificial Intelligence ND: Kurspotenzial ist reichlich vorhanden …

DWS Artificial Intelligence ND gelang es vergangene Woche den Kurs weiter anzukurbeln. Vor einer Woche noch lag der Börsenkurs bei 351,60 Euro. Aktuell bei 354,96 Euro. Innerhalb der vergangenen Woche erlebten die Anleger von DWS Artificial Intelligence ND einen Kursgewinn von 3,36 Euro. Umgerechnet in Prozent entspricht dies 0,96 Prozent. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Performance wiederholt. Klar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung