DWS Aktien Strategie Deutschland: Starker Fonds mit gutem Trend!

Der DWS Aktien Strategie Deutschland ist ein Fonds, der nach eigenen Angaben überwiegend in Blue Chips aus Deutschland investiert, dabei aber auch Mid Caps und kleinere Small Caps auswählt. Die Investition könnte sich im Vergleich zum Markt lohnen, meinen charttechnische Analysten. Denn die Kurse sind in den vergangenen 12 Monaten mit einem Plus von fast 6 % stärker als der Markt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.