DWS Aktien Strategie Deutschland: Investoren verabschieden sich

Selbst eine starke Diversifikation, wie sie der Fonds DWS Aktien Strategie Deutschland zu bieten hat, reicht in diesen Tagen nicht für große Gewinne aus. Durch den negativen Einfluss der deutschen Einzelaktien wurde der Titel in den vergangenen Wochen tief in den roten Bereich gedrückt. So steht für die vergangenen zwölf Monate inzwischen ein Minus von 16,4 Prozent zu Buche, welches in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.