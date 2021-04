DWS Aktien Strategie Deutschland-Fonds: Das ist eine Performance!

Die Strategie des DWS Aktien Strategie Deutschland Fonds scheint in den letzten Jahren gut funktioniert zu haben. Der Fonds konnte in den letzten 10 Jahren etwa 183 % zulegen. In den letzten drei Monaten ist die Kurssteigerung aber ebenfalls nicht zu unterschätzen gewesen. Der Kurs legte auch in diesem Zeitraum deutlich zu.

Beim Morningstar Rating schneidet der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung