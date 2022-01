DWS Aktie grün im roten Meer. Gute Zahlen und 2,00 EUR Dividende helfen der Mutter Deutsche Bank wenig.

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":



DWS Aktie im Plus, die Mutter Deutsche Bank in Rot. Offensichtlich helfen die überraschend guten Ergebnisse des vierten Quartals bei der DWS Group nur dem Kurs der eigenen Aktie.



Bei der Deutschen Bank, immerhin mit knapp 80% bestimmender Hauptaktionär, wiegt offensichtlich die allgemeine Markt-Schwäche den Erfolg der Tochter auf. Auf jeden Fall war die DWS GROUP GMBH & CO. KGAA ( ISIN: DE000DWS1007) gestern Abend für eine Überraschung gut:

DWS Aktie – Perle der Deutschen Bank?

Zumindest die Ertragsentwicklung sollte die Mutter zufrieden stimmen. Denn die DWS erwartet nach vorläufigen Zahlen Erträge in Höhe von 798 Mio EUR und einen Vorsteuergewinn in Höhe von 356 Mio EUR allein für das vierte Quartal. Und damit liegt man weit über den Analystenerwartungen. Wie kommts? Einmal natürlich Verbesserungen an der Kostenfront: Die Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) wird bei 55,3 Prozent erwartet, im Q3 bei 59,3 % und im Q2 sogar noch bei 60,6 %. Und dazu kommen unerwartet hohe Einnahmen aus Performance-, Management- und Transaktionsgebühren in Höhe von 126 Mio EUR.

Reicht dem Vorstand für einen Dividendenvorschlag von 2,00 EUR für die nächste Hauptversammlung. Und hier greift man tiefer, als eigentlich vom Markt erwartet wurde. Hier kursierten auch schon Zahlen von 2,34 EUR. Also an der Dividendenfront eine gewisse Enttäuschung, die möglicherweise auch die fehlende Kursreaktion der Mutter begründet. Denn die erhält mit 80 %, genauer gesagt 79,49 % der Dividendenzahlungen, den Löwenanteil der geringer als erwarteten Ausschüttung.

Wieviel Nettomittelzuflüsse man im Q4 erreichen konnte, erfahren wir erst am 27.01.2022.

Diese Massgrösse ist natürlich wichtig, um die zukünftige Ertragsentwicklung der DWS einschätzen zu können. Bis zum Ende des Q3 war die DWS letztes Jahr gut unterwegs. Mit einem Rekordmittelzufluss von 32,6 Mrd EUR in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 setzte man ein Ausrufezeichen. Und auch wenn die propagierten ESG-Anlagen bei der DWS zumindest im US-Geschäft zu einigen Ängsten führten, so ist der Zufluss dieser tendenziell höhermargigen Produkte eine Bestätigung der Unternehmensstrategie: Nettomittelzuflüsse in ESG-Fonds erreichten 5 Mrd EUR in Q3 nach 4 Mrd EUR im zweiten Quartal 2021.



DWS Group GmbH KGaA | Powered by GOYAX.de

| Powered by GOYAX.de