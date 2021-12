DWS Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

Für die Aktie Dws & stehen per 20.12.2021, 19:19 Uhr 34.8 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Dws & zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Dws & haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Dws & nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 0,21 Prozentpunkte (5,25 % gegenüber 5,03 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Dws &-Aktie beträgt dieser aktuell 37,6 EUR. Der letzte Schlusskurs (34,8 EUR) liegt damit deutlich darunter (-7,45 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Dws & somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (36,3 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,13 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dws &-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Dws & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Dws & damit 624,9 Prozent unter dem Durchschnitt (626,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 881,61 Prozent. Dws & liegt aktuell 879,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".