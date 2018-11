DWK Life Sciences setzt auf den digitalen Arbeitsplatz - implementiert durch Freudenberg IT (FOTO)

--------------------------------------------------------------Whitepaper downloadenhttp://ots.de/A2EeLt--------------------------------------------------------------Weinheim (ots) -- Microsoft Office 365 als Basis für den digitalen Arbeitsplatz- Freudenberg IT überzeugt mit Microsoft-ExpertiseDWK Life Sciences, einer der weltweit führenden Hersteller vonhochwertigem Laborglas, modernisiert die Arbeitsplatzinfrastrukturund setzt künftig auf einen "digital Workplace" - auf Basis vonMicrosoft Office 365. Als Berater und Implementierungspartner hat DWKLife Sciences den renommierten IT-Dienstleister und ausgewiesenenMicrosoft-Experten Freudenberg IT (FIT) ausgewählt. Mit dem digitalenArbeitsplatz profitieren die Mitarbeiter von DWK Life Sciences rundum den Globus von innovativen Technologien beim Arbeiten. Neben dernachhaltigen Modernisierung des alltäglichen Arbeitsumfeldes ist derdigital Workplace ein zentraler Baustein bei der Integration mehrererGesellschaften."Die Zusammenarbeit in unserem neuen Unternehmensverbund läuftsehr erfolgreich - nicht zuletzt dank der fortschreitendenVereinheitlichung der Rahmenbedingungen im Alltag", so StefanWeisenberger, Vice President of Information Technology - EU/AP/MEAbei DWK Life Sciences. "Zudem profitieren wir ganz erheblich von derneuen Flexibilität im Umgang mit Lizenzen. Die Entscheidung für denflächendeckenden Einsatz von Office 365 hat sich angesichts unsererstark vergrößerten Organisation absolut gelohnt."Im Zuge der Einführung des digitalen Arbeitsplatzes wurde darüberhinaus die bisherige Mobile-Device-Management-Lösung abgelöst.Stattdessen nutzt DWK Life Sciences jetzt den cloudbasierten DienstMicrosoft Intune. Dieser unterstützt die Produktivität derMitarbeiter und schützt Unternehmensdaten effektiv."Mit einem exzellenten globalen Experten-Team und tatkräftigerUnterstützung sowohl vor als auch während unseres Projektes, hat sichgezeigt, dass FIT der exakt richtige Partner ist", so Weisenberger.Tim Hallbauer, Global Director Microsoft bei Freudenberg IT,erklärt: "Wir freuen uns, dass wir DWK Life Sciences auf dem Weg zum'modern Workplace' begleiten konnten. Mit diesem Schritt ist dasUnternehmen für die Zukunft gut gerüstet."Ein Whitepaper zum Thema Grundlagen für modernes Arbeiten gibt esunter http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=lalb7d.1qk439lHeute schon vormerken: FIT Customer Innovation Day am 11. April2019 in Frankfurt/Main - "Let's keep IT simple. Together!" EineAnmeldung ist bereits möglich unterhttp://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=kz32e9.1itqf1p.Über DWK Life SciencesIm Juni 2017 haben sich die Firmen DURAN Group, Wheaton Industriesund Kimble Chase zu einem neuen globalen Unternehmenzusammengeschlossen - DWK Life Sciences.DWK Life Sciences vereint die Expertise der renommiertenProduktmarken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® und ist heute einer derweltweit führenden Hersteller von hochwertigem Laborglas. DWK LifeSciences bietet seinen Kunden das komplette Laborglas-Sortiment fürhöchste Ansprüche - von klassischen Einmalartikeln bis hin zuwiederverwendbaren Präzisionsgläsern. Darüber hinaus entwickelt undproduziert DWK Life Sciences eine große Auswahl an Laborprodukten ausKunststoff, Spezialprodukte für Life-Science-Anwendungen sowieVerpackungs- und Aufbewahrungslösungen für die pharmazeutischeIndustrie.Das DWK Life Sciences Produktportfolio umfasst mehr als 30.000Produkte, die an 11 Standorten in Europa, Nordamerika und Asiengefertigt werden. Weltweit arbeiten mehr als 1.700 Mitarbeiter an derEntwicklung und Herstellung innovativer Produkte undDienstleistungen, um den hohen Ansprüchen der Kunden in den Laborendieser Welt gerecht zu werden - gemäß dem Unternehmensslogan"Excellence in your hands".Erfahren Sie mehr: www.DWK-LifeSciences.comÜber Freudenberg ITDie Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IoT oder dieImplementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FITwww.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. 