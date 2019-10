DWF Real Estate Report | Zeitenwende im Immobiliensektor (FOTO)

Köln (ots) -Die Immobilienbranche befindet sich an einem Wendepunkt: DigitaleInnovationen werden zunehmend als essentiell angesehen, um dieTreffsicherheit von Investitionsentscheidungen und die Möglichkeitenfür weiteres Wachstum zu erhöhen. Das ergab eine umfangreicheUntersuchung der internationalen Wirtschaftskanzlei DWF. Die Kanzleihatte weltweit 375 Unternehmen der Immobilienbranche befragt, diesich auf Fonds, Investments und Asset Management spezialisiert haben.Der aktuell veröffentlichte Report kommt zu dem Schluss: Die Brancheerlebt momentan den Übergang von der reinen Datenerhebung zurkomplexeren und präziseren Analyse durch die Einführung neuerTechnologien.Untersucht wurde der Immobilienmarkt in Deutschland,Großbritannien, den USA, Australien und China. Befragt wurden dazudie Entscheider über entsprechende Investitionen in Unternehmen miteinem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Pfund bis zu mehr alseiner Milliarde Pfund. Knapp die Hälfte der Befragten gab an,Technologie führe zu besseren Entscheidungen und höherer Rendite. IhrFokus liegt dabei insbesondere auf dem Einsatz künstlicherIntelligenz, maschinellem Lernen, Virtual Reality und dem Internetder Dinge.Als Folge dieser Einschätzung ist zu erwarten, so ergab dieDWF-Studie, dass im Laufe des kommenden Jahres größere IT-Budgets fürdie Einführung neuer Technologien bereitgestellt werden. Demzufolgeliegt die Anzahl der Unternehmen, die im Jahr 2020 zwischen 31 und 35Prozent ihres IT-Budgets für innovative Technologien ausgeben wollen,um sechs Prozentpunkte höher als noch 2019.Älteren Untersuchungen zufolge galt die Immobilienbranche bislangals eher zögerlich beim Einsatz digitaler Innovationen. DerDWF-Report zeichnet nunmehr ein sehr differenziertes Bild derBranche: So sind insbesondere Künstliche Intelligenz und MaschinellesLernen als Wachstumstreiber anzusehen, die nach Big Data nunmehr denWeg zur nächsten Entwicklungsstufe der Branche ebnen. Eine Ansicht,die heute bereits von 45 Prozent der befragten Asset Managern geteiltwird. Insbesondere Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einerMilliarde Pfund sehen hierin einen wichtigen Wachstumsmotor. Sogarmehr als die Hälfte der untersuchten Unternehmen betrachtet dieAufgabe, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten, alsgrößte Herausforderung für die Realisierung von Wachstum.Gleichzeitig förderte die Studie auch Unsicherheiten auf Seitender Befragten zutage. Genannt wurden dabei vor allemDatenschutzgesetzgebung und zunehmende regulatorische Eingriffe.Beide sind nach Ansicht der Asset Manager geeignet, weitereInnovationen auszubremsen. Kritisch betrachtet wird außerdem dasThema Cyber-Sicherheit. Auch hier zeichnet der DWF-Report das Bildeiner verunsicherten Branche, die zwar innovative Technologiengrundsätzlich bejaht, bei deren Umsetzung jedoch zögert.Nach Ansicht von DWF-Partner Axel von Goldbeck ist das "durchausverständlich". Der Experte für neue technologiebasierteImmobilien-Geschäftsmodelle hebt insbesondere das Studienergebnishervor, wonach "die Vertreter der Vorstandsebene ein viel größeresInteresse an digitaler Evolution zeigten als ihre Kollegen aus derRechtsabteilung". Er betont, dass sich technologischer Umbruch nurbewerkstelligen lasse, wenn alle Beteiligten an einem Strang zögen.Voraussetzung dafür sei stets, dass man als Rechtsberater nicht nurdie Gesetze kenne, sondern auch Markt und Technik verstehe. Dies seidie beste Basis für eine wirkliche Zeitenwende im Immobiliensektor.Das Fazit der DWF-Studie: "Es bleibt noch einiges zu tun."Den gesamten Report hat DWF unter www.dwf.law veröffentlicht.Pressekontakt:DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbHMarcel RodriguezBusiness Development Manager GermanyT +49 221 534098-0marcel.rodriguez@dwf.lawOriginal-Content von: DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell