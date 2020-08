DWD stellt vorläufige Sommerbilanz vor

OFFENBACH (dpa-AFX) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt an diesem Montag seine vorläufige Bilanz für den Sommer 2020 vor.



Dafür wurden die Daten von rund 2000 DWD-Wetterstationen ausgewertet. Interessant dürfte vor allem sein, ob die Regenfälle im August dazu beitrugen, dem Trocken-Sommer die Spitze zu nehmen: Der Juli war im langjährigen Vergleich deutlich zu trocken ausgefallen. Geschichtsträchtig wie der Sommer des Vorjahres dürfte der Sommer 2020 trotz mehrerer Hitzewellen wohl nicht werden. 2019 waren bundesweit Hitzerekorde gebrochen worden. In der Bilanz war der Sommer 2019 der drittheißeste in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 140 Jahren. Nur die Sommer 2003 und 2018 waren heißer./czy/DP/mis