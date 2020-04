DWD: Frühsommerliches Wochenende mit viel Sonne erwartet

OFFENBACH (dpa-AFX) - Deutschland steht ein Wochenende mit fast schon sommerlichen Temperaturen bevor.



Für den Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad und viel Sonnenschein. Ursache für den Wetterumschwung ist Hoch "Keywan", das "aus Süden sehr milde Luft" nach Deutschland führt, wie eine DWD-Meteorologin am Freitag in Offenbach sagte. Auch zum Beginn der neuen Woche hält das schöne frühlingshafte Wetter an. Politiker, Behörden und Kommunen mahnen jedoch eindringlich, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen einzuhalten und auf Ausflüge zu verzichten./cru/DP/fba