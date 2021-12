DWB – Alpha Star Aktien A: Welche Positionen im Bestand?

Dazu der Blick in den Halbjahresbericht des Fonds. Da hier offensichtlich das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, bezieht sich der Bericht auf den Stichtag 28.2.2021 und ist damit schon relativ alt. Aber um einen Überblick zu gewinnen, auf was für Titel dieser Fonds grundsätzlich setzt, ist es schon hilfreich. Also, was waren bei dem Stichtag die größten Positionen? Da finden sich diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung