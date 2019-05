DVV-Präsidentin Kramp-Karrenbauer mahnt stärkeres Engagement für Alphabetisierung und Grundbildung an

Bonn (ots) - Bund, Länder und Kommunen sollen gemeinsam fürbessere Regelförderung sorgen"Wir dürfen in unseren Anstrengungen für Alphabetisierung undGrundbildung in Deutschland nicht nachlassen." Mit diesen Worten hatdie Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV),Annegret Kramp-Karrenbauer, die leo (Level One)-Folgestudie derUniversität Hamburg kommentiert, die heute in Berlin vorgestelltwurde. Demnach gibt es bundesweit 6,2 Millionen Menschen, die nurgering literalisiert sind, die also selbst einfache Texte nichtsinnverstehend lesen oder schreiben können. Die erste leo-Studie von2010 hatte 7,5 Millionen gering literalisierter Erwachsenerermittelt. "Mehr als eine Million Menschen haben in den vergangenenJahren die Anstrengung unternommen, Lesen und Schreiben zu lernen.Sie sind ein Vorbild und zeigen, dass es nie zu spät ist", sagt dieDVV-Präsidentin und fügt hinzu: "Volkshochschulen bieten Menschenlebenslang die Chance, Bildungslücken zu schließen. Alle staatlichenEbenen - also Bund, Länder und Kommunen - müssen sie in diesemLernprozess bestmöglich unterstützen."Der DVV wertet die gesunkene Zahl gering Literalisierter als einenErfolg der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildungvon Bund und Ländern. Daran ist auch der DVV stark beteiligt. Diewachsende Zahl engagierter Bildungsträger in diesem Feld führe zumehr Lernangeboten. Auch sei es gelungen, das Thema stärker insöffentliche Bewusstsein zu rücken und Multiplikatoren stärkereinzubinden. Zudem habe man neue Wege beschritten, um Betroffenegezielter anzusprechen.Die aktuelle leo-Studie zeigt aus Sicht der Volkshochschulen aberauch, wo besonderer Handlungsbedarf besteht. Unter den Menschen ohneSchulabschluss kann mehr als die Hälfte (54,5 Prozent) nichtausreichend Lesen und Schreiben. Das bestätigt die Haltung derVolkshochschulen: Das Nachholen von Schulabschlüssen zu unterstützen,ist ihnen ein besonderes Anliegen.Die leo 2018-Studie belegt außerdem: Geringe Literalität macht dieMenschen unsicherer und begrenzt ihre Kompetenz,Alltagsentscheidungen zu treffen. Unter anderem sind Betroffene inder Nutzung digitaler Medien eingeschränkt. Zwar kann digitaleTechnologie dabei helfen, Defizite im Lesen und Schreiben zukompensieren, beispielsweise durch Sprachnachrichten. Allerdingsgreifen gering Literalisierte kaum auf das Internet zurück, umInformationen zu suchen. Auch in Gesundheitsfragen bestehtNachholbedarf: Gering Literalisierten fällt es schwer, Beipackzettelzu verstehen oder Behandlungsformulare in Kliniken oderPflegeeinrichtungen auszufüllen. Bürgerschaftliche Partizipation istebenfalls eingeschränkt. Betroffene suchen weniger Austausch überpolitische Themen, engagieren sich seltener ehrenamtlich und gehenauch weniger zur Wahl.Für solche konkreten Alltagsthemen bieten Volkshochschulen Kurseund Vorträge an. Keine andere Weiterbildungseinrichtung kann eine sobreite Palette an Grundbildungsangeboten vorweisen. Neben demKursangebot vor Ort ermöglicht das vhs-Lernportal (vhs-lernportal.de)einen niederschwelligen Einstieg in den Lernprozess. Lernende werdendort tutoriell begleitet und können sich online sogar systematischauf einen Schulabschluss vorbereiten. Seit der DVV im Jahr 2004 dasOnline-Lernangebot für Alphabetisierung und Grundbildung an den Startgebracht hat, wurden fast 600.000 Lernerinnen und Lerner registriert.Und dennoch: "Die Teilnahmezahlen bleiben weit hinter dem in derleo-Studie ermittelten Bedarf zurück", so DVV-PräsidentinKramp-Karrenbauer. Alphabetisierungskurse an Volkshochschulenverzeichneten 2017 bundesweit rund 41.000 Teilnahmen. Der DVV fordertweiterhin eine bessere Regelförderung für Alphabetisierungskurse, umfinanzielle Hürden abzubauen und so gerade sozial Benachteiligten denEinstieg in Weiterbildung zu erleichtern."Lesen und Schreiben lernt man nicht von heute auf morgen", sagtKramp-Karrenbauer. Dennoch lohne sich der Aufwand - für den Einzelnenund für die Gesellschaft. Denn Literalität sei grundlegend für eineumfassende Partizipation in allen gesellschaftlichen Bereichen undfür eine dauerhafte und existenzsichernde Beschäftigung."Grundbildung und Alphabetisierung tragen dazu bei, Erwerbslosigkeitzu senken und Armutsrisiken zu entschärfen. Investitionen innachholende Grundbildung können helfen, Sozialausgaben zu verringern,Ausgrenzung zu überwinden und letztlich den gesellschaftlichenZusammenhalt zu stärken", sagt die DVV-Präsidentin.Kontakt:Simone KaucherPressesprecherin des DVV0228 97569-11kaucher@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell