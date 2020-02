DVFG begrüßt neue TRF-Schulungen mit Updates / Neue Technische Regeln Flüssiggas bald im Gelbdruck verfügbar

Berlin (ots) - Es liegt im Interesse des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V.(DVFG) und seiner Mitglieder, mit umfassenden Schulungsangeboten zum effizientenund sicheren Einsatz des Energieträgers Flüssiggas beizutragen.Erfreulicherweise schreitet die Erarbeitung der neuen Technischen RegelnFlüssiggas voran, ihr Entwurf wird in Kürze im Gelbdruck vorliegen. AktuelleSchulungsangebote hatten jüngst die Frage aufgeworfen, wie mit Änderungenzwischen Entwurfs- und Endfassung der neuen TRF umzugehen sei. Derzeit ist nichtabsehbar, ob es zu schulungsrelevanten Änderungen im weiteren Verfahrensablaufkommt. Sollte dies der Fall sein, können Schulungsteilnehmer mit einemergänzenden Update nach der Schulung auf den aktuellen Stand gebracht werden.Heizungsbauer können somit sehr bald an Schulungen auf der inhaltlichen Basisdes TRF-Gelbdrucks teilnehmen. Damit erhalten sie schon frühzeitig dieGelegenheit, sich fachlich auf den neuen Stand zu bringen.Energieträger Flüssiggas:Bei Flüssiggas handelt es sich um Propan, Butan oder Gemische beider Gase. DerEnergieträger wird bereits unter geringem Druck flüssig und verbrenntCO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, alsKraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereicheingesetzt.Pressekontakt:Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112641/4531028OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell