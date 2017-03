DVB-T ade: Mit Amazon Fire TV weiterhin Live TV genießen und auf ein unschlagbares Unterhaltungsangebot zurückgreifen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Luxemburg (ots) -- Mit Fire TV erhalten Nutzer Zugriff auf Live TV sowie auf mehrals 5.000 zusätzliche Apps- Das Unterhaltungsangebot von Amazon Fire TV wird kontinuierlichausgebaut und hat sich in den vergangenen 12 Monatenverdreifacht- Unter den Top Apps finden sich Amazon Video, ProSieben,Clipfish, SAT.1, RTL TV NOW, ZDFmediathek, Netflix, ARDfür TV, waipu.tv, Gymondo, DAZN, Arte und viele mehrWenn das terrestrische digitale Fernsehen über DVB-T zum 29. März2017 schrittweise eingestellt wird, bleiben in vielen deutschenWohnzimmern die Fernsehapparate schwarz und Betroffene müssenumstellen. Wer neue Wege einschlagen möchte, kann mit Amazon auf eineAlternative zurückgreifen: Mit Amazon Fire TV haben Nutzer dieMöglichkeit, das TV-Programm via Livestream in die eigenen vier Wändezurückzuholen und sichern sich zudem den Zugriff auf tausende Filme,Serienepisoden und Apps. Seit dem Start 2014 vergrößert Amazon FireTV sein beliebtes Unterhaltungsangebot kontinuierlich, dasrenommierte Abo- und Streaming-Dienste kombiniert. Nutzer wählen ausmittlerweile tausenden Filmen und Serienepisoden sowie einer Vielzahlan Apps, Spielen und Musikinhalten, die stetig erweitert werden. Inden letzten 12 Monaten wurde die Anzahl der aktuell verfügbaren Appsund Spiele im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Aktuellstehen Fire TV-Nutzern mehr als 5.000 Apps zum Download zurVerfügung. Zu den beliebtesten Kategorien gehören unter anderem LiveTV- und Streaming-Apps wie Amazon Video und Prime Video, Netflix oder7TV.Zu der umfangreichen Auswahl an Live TV-Optionen via Amazon FireTV zählen Apps wie Zattoo Live TV, Magine TV, waipu.tv oder auch TVSpielfilm, die als Download zur Verfügung stehen und in der günstigenAbo-Option bezogen werden können. Der Livestream der öffentlichrechtlichen Sender per App, wie ARD oder ZDF, ist in der Regelkostenlos. Um auf private Sender zuzugreifen, fallen monatlicheGebühren zwischen 6,99 EUR/Monat (Magine TV) und 9,99 EUR/Monat (TVSpielfilm, Zattoo Live TV, waipu.tv) an. Amazon Fire TV Kundenprofitieren bei diesen Diensten derzeit von einer 3-monatigenkostenfreien Testversion anstatt dem bei vielen anderen Anbieternüblichen Testzugang für 30 Tage. Auch das Streaming-Portal TV NOW derRTL Mediengruppe ist auf Amazon Fire TV verfügbar. Mit der Apperhalten Nutzer Zugang zu Serien, Shows, Nachrichten, Magazinen undFilmen aus dem Programm von RTL, VOX, RTL II, RTL NITRO, SUPER RTL,n-tv und RTLplus. Nutzer können mit der neuesten Version der App aufeine noch größere Filmauswahl, speziell bei Kinofilmen, zugreifen unddas TV-Programm via Livestream verfolgen. Über den Amazon Fire TVoder Fire TV-Stick lassen sich somit alle Sendungen in voller Längeund bis zu 30 Tage lang genießen, teilweise sogar schon vorTV-Ausstrahlung. Nach Ablauf der 30-Tage-Testversion fallen 2,99EUR/Monat für die Nutzung von TV NOW an.Neben Live TV bietet Amazon Fire TV eine noch vielfältigereAuswahl an Informations- und Entertainment-Inhalten an. Für densportlichen Ausgleich in den eigenen vier Wänden sorgt beispielsweiseGymondo. Ob Abnehmen, Muskelaufbau oder Steigerung des individuellenFitnesslevels - mit personalisierten Übungen und Tipps rücken selbstambitionierte Ziele in greifbare Nähe. Wer lieber anderen beim Sportzusieht, kann das mit DAZN. Hier erhalten Nutzer (Live-)Zugang zu denweltbesten Sportereignissen und können ihre Lieblingsteams, -ligenund -spieler bei allen Herausforderungen begleiten. Ein Gratismonatsowie flexible Laufzeit runden das Angebot ab. Damit neben all demSport der Genuss nicht auf der Strecke bleibt, gibt BonGusto tolleInformationen rund ums Schlemmen und Verwöhnen. Ob Gourmet,Bäckermeister oder kreatives Familienoberhaupt - hier kommt jeder aufseine Kosten. Für wissenshungrige Nutzer hält Amazon Fire TVebenfalls diverse Apps bereit: FAZ- Der Tag informiert überWissenswertes und erlaubt individuelle Benachrichtigungen.Auch für das Unterhaltungsangebot der jüngeren Generation ist mitAmazon Fire TV gesorgt. South Park-Fans begleiten Stan, Kyle, Ericund Kenny mit der App South Park TV durch all ihre Abenteuer. RTL IIYou versorgt junges Publikum mit einer ganzen Bandbreite anLifestyle-Themen. Das Angebot reicht dabei von Musik und Games bishin zu Beauty- und Fashion-Sendungen.Spezielleres Anliegen? Kein Problem mit Amazon Fire TV! Mit denTV-Paketen von Polytel, die aktuell für Türkisch oder Russischerhältlich sind, stehen Nutzern mit entsprechendem Hintergrund sowieInteressierten landeseigene TV-Inhalte zur Verfügung. Audi-Liebhaberhaben dank Audi Media TV stets Zugriff auf aktuelle Videobeiträge undLive-Übertragungen der AUDI AG. Fans klassischer Musik haben mit derApp Wiener Staatsoper Live Zugang zu allen Live-Übertragungen sowieausgewählten Produktionen aus der Videothek. Reinschnuppern ist dankeines Gratis-Monats ausdrücklich erwünscht. Über die Digital ConcertHall App der Berliner Philharmoniker können neben Gratis-Inhalten wieInterviews mit Dirigenten und Solisten sowie kostenlosenKinderkonzerten auch Live-Übertragungen in HD und mehr als 250Mitschnitte im Konzertarchiv im heimischen Wohnzimmer per Abonnementgenossen werden, das eine 7-tägige Gratis-Testphase beinhaltet.Weitere Features von Amazon Fire TV- Offenes Content-Ökosystem für sofortigen Zugriff auf u. a. - Offenes Content-Ökosystem für sofortigen Zugriff auf u. a. AmazonPrime Instant Video, ARD Mediathek, Tagesschau, ZDF heute, Sport1,YouTube, Kividoo, Maxdome, eine riesige Auswahl an Kauf-Leihvideossowie Musikinhalte via Amazon Music, Spotify, Deezer und vieles mehr- Sprachsuche zur einfachen Auswahl der gewünschten Inhalte- Exklusive Funktion Advanced Streaming and Prediction (ASAP)ermittelt, welche Filme und Serien man voraussichtlich schauen möchteund lädt diese vorab- Amazon Cloud Drive zur nahtlosen Integration von privaten Fotos undVideosPreise und VerfügbarkeitDer Amazon Fire TV ist unter http://www.amazon.de/firetv für nur89,99 EUR erhältlich. Der Amazon Fire TV Stick kann unterwww.amazon.de/dp/B00KAKPZYG für 39,99 EUR erworben werden.Weitere Informationen zum Fernsehen mit Fire TV finden Sie unter:https://www.amazon.de/tv-streaming