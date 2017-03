DVB-T-Sender an den Standorten Langenberg und Düsseldorf werden am 13. März 2017 kurzzeitig abgeschaltet

Köln (ots) -Die DVB-T-Sender an den Standorten Langenberg und Düsseldorf werdenam 13. März 2017 in der Zeit zwischen 09.05 Uhr und 12.00 Uhr für dieUmstellung auf das neue DVB-T2 HD-System für ca. 30 Minutenabgeschaltet. In dieser Zeit ist der Fernsehempfang in weiten Teilendes Ruhrgebiets nur eingeschränkt möglich.Folgende Kanäle und Programme sind von der kurzzeitigen Abschaltungbetroffen:Langenberg:DVB-T Kanal 48 (Das Erste, Arte, ONE, Phoenix)DVB-T Kanal 29 (RTL, RTL2, Super RTL, VOX)Düsseldorf:Kanal 46 (mdr, NDR, SWR, WDR)Kanal 35 (3sat, KIKA, ZDF, zdf neo, zdf info)Nicht betroffen sind Fernsehhaushalte, die ihre Programme per Kabeloder Satellit empfangen.Informationen zur Umstellung auf DVB-T2 und die Empfangbarkeit in NRWfinden Sie unter folgendem Link www.dvbt2hd.dePressekontakt:Presse-Kontakt (nicht zur Veröffentlichung bestimmt):Uwe-Jens LindnerWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7123uwe-jens.lindner@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell