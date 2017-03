DVB-T2 kommt

Düsseldorf (ots) - Antennenfernsehen wird hochauflösend: Am 29.März stellen alle TV-Anstalten DVB-T auf das neue HD-fähige DVB-T2um. Betroffen sind 3,4 Millionen Haushalte in Deutschland.Digitalexperten vom Bundesverband Digitale Wirtschaft erläutern, wasNutzer bei der Umstellung hinsichtlich TV-Technik, Kosten undProgrammvielfalt wissen sollten:Was ist DVB-T2?DVB-T2 ist ein digitales terrestrisches Format für TV-Anschlüsseüber Antenne und damit - wie schon sein Vorgänger - eine Alternativezum Kabel- und Satellitenempfang. Deutschlandweit empfangen insgesamt3,4 Millionen Haushalte laut GfK den alten DVB-T-Standard. Das neueDVB-T2-Format verfügt aber im Unterschied zum Vorgänger über eingrößeres Frequenzspektrum und kann daher mehr Programme liefern -dann sogar in HD-Qualität.Wen betrifft es?DVB-T-Nutzer in deutschen Ballungszentren werden am 29. März aufden neuen Standard umgestellt. Bundesweit läuft die Umstellung bis2019. Eine Karte der Empfangsgebiete für den Regelbetrieb gibt eshier: http://ots.de/4w4gFWas passiert mit dem alten DVB-T-Standard?Der Vorgänger DVB-T wird eingestellt. Das dafür verfügbareFrequenzspektrum wurde vonseiten des Bundes reduziert und machte dieBereitstellung eines neuen Standards notwendig. Die Bundesnetzagenturhat bereits angekündigt, die frei gewordenen Frequenzen für denAusbau des mobilen Breitbandinternets zu nutzen.Welche Programme kann ich mit DVB-T2 sehen?Der DVB-T2-Standard ermöglicht die Ausstrahlung von über 40Sendern, die zur einen Hälfte aus den kostenfrei zugänglichenÖffentlich-Rechtlichen und zur anderen Hälfte aus kostenpflichtigenPrivatangeboten bestehen. Letztere erhält man über ein DVB-T2-Modulausschließlich von Freenet im Jahresabo für 69 Euro. Einige privateSender prüfen derzeit, ob sie ihr Programmangebot in Teilen auchaußerhalb des Abonnements anbieten werden.Die folgende Grafik zeigt den aktuellen Planungsstand, dieser istjedoch noch unvollständig. Weitere private Programme kommen hinzu.http://ots.de/ZwRMmWie funktioniert es?1. Technik updaten: Wer über DVB-T angeschlossen ist, muss inTechnik investieren, die den DVB-T2-Standard leisten kann. Das kannein neues TV mit integriertem DVB-T2-fähigem Receiver oder einentsprechender externer Receiver sein. Wichtig: Nicht jedesDVB-T2-Gerät kann mit dem deutschen Standard arbeiten (innerhalbEuropas gibt es verschiedene Übertragungsstandards, an die dieTechnik angepasst werden muss). Ein Garant, dass Technik und Signalzusammenpassen, ist das deutsche DVB-T2-Siegel:http://www.dvb-t2hd.de/downloadsNeben dem neuen Empfangsgerät braucht es gegebenenfalls eine neueAntenne, die dem Receiver oder TV das Signal übermittelt. Dies kanneine Innen- oder Außenantenne sein. Bisher für den DVB-T-Empfanggenutzte Antennen können jedoch auch mitunter weiterverwendet werden,hier lohnt es sich, die alte Antenne einmal im DVB-T2-Betrieb zutesten, bevor eine neue angeschafft wird.2. Freenet-Modulkarte abonnieren: Während es dieöffentlich-rechtlichen Sender auch im DVB-T2-Standard frei empfangbargibt, können TV-Nutzer die privaten Sender nur über die Modulkarte"Freenet TV" empfangen, die einmalig rund 80 Euro kostet - hinzukommen jährliche Abo-Kosten von 69 Euro. Sie wird entweder alsSteckkarte direkt in das DVB-T2-fähige TV-Gerät eingesetzt oder perEmpfangscode mit dem Receiver verbunden.3. Suchdurchlauf starten: Um den neuen DVB-T2-Standard zuempfangen, müssen Nutzer einen Sendersuchdurchlauf durchführen.Danach können sie diese auch wieder in der für sie angenehmstenSenderbelegung auf ihrem Empfangsgerät sortieren.http://www.dvb-t2hd.de/files/Geraeteoptionen.txt.pdfInvestitionskosten durch DVB-T:TV-Gerät mit integriertem Receiver ab 180 EUROder Receiver mit Empfangscode ab 69 EURGgf. eine DVB-T2-Antenne ab 35 EURAlternativ CI+ Modul Steckkarte 79,99 EURPrivatsender im Abonnement: Jährlich 69 EURKann ich mit DVB-T2 auch ohne das Modul in schlechterer Qualitätschauen?Nein. Im DVB-T2-Standard sind die Sender nur in HD-Qualitätverfügbar. Ohne das Freenet TV Modul können Nutzer also nuröffentlich-rechtliche Programme über DVB-T2 empfangen. Alternativensind der Empfang über Kabel oder Satellit, bei denen die Senderweiterhin in Standardauflösung statt in HD kostenfrei übertragenwerden. Für HD wird auch hier ein Aufpreis fällig. Wer umrüstenmöchte, sollte vorab allerdings die Kosten für die neue Empfangsartkennen und berücksichtigen, dass er in Mietwohnungen nicht ohneweiteres neue Empfangsstandards einbauen kann. So sindSatellitenschüsseln an Fassaden oft bereits im Mietvertragausdrücklich untersagt.Welche Alternativen gibt es?Gängige Empfangswege für lineares TV sind weiterhin Satellit(DVB-S), Kabel (DVB-C) sowie internetbasiertes Fernsehen (IPTV). Bis2022 können über diese Technologien im Gegensatz zum Empfang perDVB-T2 die Privaten in Standardauflösung ohne Aufpreis angesehenwerden. Inzwischen ziehen mehr und mehr Nutzer Video on Demandlinearem Fernsehen vor. Bei zum Beispiel Amazon, Maxdome oder Netflixzahlen Nutzer eine monatliche Gebühr und erhalten eine Flatrate fürdie im jeweiligen Angebot aufgeführten Filme, Serien undDokumentationen. Pressekontakt:
Tim Sausen, PR ManagerBundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
Tel: +49 211 600456-35, Fax: -33sausen@bvdw.orgOriginal-Content von: BVDW Bundesverband Digitale Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell