DVB-T2-Receiver im Vergleich.org-Test: Einwandfreier Fernsehempfang und keine Patzer bei Bild und Ton

Berlin (ots) - Vergleich.org hat unterhttps://www.vergleich.org/dvb-t-receiver/ 10 DVB-T2-Receiver getestetund Folgendes herausgefunden:- Alle getesteten Geräte konnten bei ihrer wichtigsten Funktionweitgehend überzeugen: der Übertragung eines guten und stabilenBildes samt Ton an das TV-Gerät.- Jeder getestete Receiver kann sowohl die öffentlichen als auch dieprivaten Sender empfangen: weil die privaten Programme aberverschlüsselt übertragen werden, fallen für die Entschlüsselung proMonat 5,75 Euro an. Die öffentlich-rechtlichen Programme sindweiterhin kostenfrei.- Zuverlässig, günstig und einfach in der Bedienung:Preis-Leistungs-Sieger Skymaster DRT5000 für etwa 58 Euro ist dasrichtige Gerät für jeden, der auf Extras wie Internet-Funktionenkeinen Wert legt.- Der Testsieger TechniSat DigiPal ISIO HD überzeugttrotz des hohen Preises von 119 Euro: die vielfältigen Multimedia-und Internetfunktionen machen die Set-Top-Box zu einem smartenAllrounder.Bis spätestens 2019 wollen alle TV-Sender auf die neueEmpfangstechnik DVB-T2 HD umgerüstet haben. Personen, die bisher perDVB-T ferngesehen haben, müssen mitziehen und in neue Geräteinvestieren.Wie der DVB-T2-Test von Vergleich.org zeigt, können Personen, diesich nicht mehr als ein gutes Bild und klaren Ton wünschen, beim Kaufeines DVB-T2-Receivers ganz unbesorgt sein: jedes der 10 getestetenGeräte überzeugte mit einer hohen Bild- und Ton-Qualität. "Auch inpunkto Signalstärke patzte keiner der getesteten Receiver", erklärtNiklas Kaulbersch, Leiter des Vergleich.org-DVB-T2-Tests.Unterschiedliche Receiver für unterschiedliche AnsprücheBei der Funktionsvielfalt der unterschiedlichen Geräte zeigen sichhingegen große Unterschiede."Generell gilt: je teurer das Gerät, desto mehr Funktionen sindauch mit an Bord", so Kaulbersch. "Unser Testsieger, der DigiPal ISIOHD von TechniSat, ist von allen getesteten Produkten am breitestenaufgestellt. Neben klassischen Funktionen wie Videotext, Timer undKindersicherung besticht das Gerät mit Extras wie einerAufnahmefunktion, Timeshift, Internet-Funktionen und einemintegrierten Zugang zu freenet TV connect. Wer einen echtenAllrounder sucht, wird vom TechniSat DigiPal ISIO HD nichtenttäuscht."Preis-Leistungs-Sieger Skymaster DTR5000 weist mit Videotext,Timer und Kindersicherung ebenfalls das Standardrepertoire einesguten Receivers auf und geht mit einer Aufnahmefunktion und Timeshiftsogar noch darüber hinaus. Nur Smart-TV-Funktionen und einen Zugangzu freenet TV connect sucht man beim Skymaster DTR5000 vergebens."Wir empfehlen den Skymaster jedem, der einen schnellen Receiver mitreinem DVB-T2-Empfang sucht und der auf Internet-Funktionenverzichten kann", hält Kaulbersch fest.Brauche ich freenet TV connect?freenet TV connect ist eine kostenfreie, internetbasierteErgänzung des TV-Angebots und bietet neben weiteren TV-Programmenauch Zugriff auf unterschiedliche Mediatheken, Apps undOn-Demand-Dienste.Vergleich.org-Testsieger TechniSat DigiPal ISIO HD (119 Euro) undder Samsung GX-MB540TL (79 Euro) sind die einzigen beiden Produkte imTest, die freenet TV connect unterstützen.Wir empfehlen: wenn Sie Programme wie MTV, Comedy Central oder CNNempfangen möchten, lohnt es sich, in einen Receiver mit freenet TVconnect Zugang zu investieren. Legen Sie auf die Sender keinen Wert,können Sie auch gut auf freenet TV connect verzichten - denn vieleheutige Fernseher besitzen über ihre "Smart-TV"-Funktion ohnehinZugriff auf Mediatheken, Apps und On-Demand-Dienste.DVB-T2: das Ende des kostenfreien Fernsehens?Die Umstellung auf DVB-T2 bedeutet für jeden das Ende deskostenfreien Fernsehens, der mehr als die öffentlich-rechtlichenProgramme über die Antenne empfangen möchte. "Wer private Sender überdie Antenne sehen möchte, muss zahlen", bestätigt Kaulbersch. "Der imReceiver oder der TV-Karte integrierte Freenet-TV-Zugang für dieEntschlüsselung der Privatsender kostet jeden Monat 5,75 Euro. Jedervon uns getestete Receiver besitzt eine solche Funktion. Dieöffentlich-rechtlichen Programme werden weiterhin unverschlüsseltübertragen - wem diese Sender genügen, muss nichts bezahlen."Dass sich die Qualität gleichzeitig von SD auf HD erhöht,rechtfertigt jedoch nicht für jeden die Kosten. "Personen, die keinenHD-fähigen Fernseher besitzen, sind die Leidtragenden derUmstellung", so Kaulbersch. "Der Receiver schaltet bei TV-Gerätenohne HD automatisch auf SD-Qualität um."Umstellung auf DVB-T2 erfolgt schrittweiseDer Wechsel von DVB-T auf DVB-T2 findet nicht in jeder Regiongleichzeitig statt. Viele Gebiete sind bereits am 29. März 2017umgestiegen, im Verlauf der Jahre 2017 und 2018 folgen weitere,sodass 2019 in nahezu allen Regionen via DVB-T2 ferngesehen werdenkann. "Abhängig vom Wohngebiet sind unterschiedliche Antennen nötig,um das Signal zu empfangen", kommentiert Kaulbersch. "Während eineZimmerantenne in Ballungsgebieten ausreichen kann, ist in ländlichenRegionen oft eine Dachantenne notwendig."HintergrundVergleich.org ist ein unabhängiges Verbraucherportal und bietetseinen Lesern eine umfassende Kaufberatung für Produkte sowieDienstleistungen des täglichen Bedarfs. Kostenlose Ratgeber,
Testberichte und Vergleichstabellen helfen Lesern, kleine und großeKaufentscheidungen richtig zu treffen. Damit erreicht das Team auserfahrenen Journalisten monatlich über 3.500.000 Konsumenten (Stand:Mai 2017).