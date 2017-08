DVB-T2 HD startet in die zweite Runde: Ab 8. November 2017 HD-Programme über Antenne in weiteren Regionen

München/Berlin (ots) - DVB-T2 HD kommt nach Dresden, Kassel,Koblenz und Freiburg. Ab dem 8. November 2017 steht in diesenBallungsräumen ein terrestrisches TV-Angebot von rund 40 Programmenin hochauflösender Qualität zur Verfügung. Erstmals können Zuschauerin diesen Regionen auch 22 private Fernsehprogramme über Antenneempfangen. Die bisherige DVB-T-Ausstrahlung endet dort zu diesemZeitpunkt.Zeitgleich werden u.a. die Senderstandorte Cuxhaven (Stadt),Göttingen (Espol), Heringsdorf, Hoher Meissner, Löbau, Pfaffenberg,Rhön, Stralsund (Garz), Wolfsburg und Würzburg auf DVB-T2 HDumgestellt. In diesen Gebieten sind derzeit ausschließlichöffentlich-rechtliche TV-Programme terrestrisch empfangbar. Durch denUmstieg auf DVB-T2 HD steigt auch hier die Zahl deröffentlich-rechtlichen Programme auf bis zu 17 an. Gleichzeitig endetebenfalls die DVB-T-Verbreitung.Die genaue Versorgung und Programmbelegung ab dem 8. November 2017ist nach Eingabe der Postleitzahl in Kürze hier auffindbar:http://www.dvb-t2hd.de/empfangscheckDer Empfang von DVB-T2 HD setzt die Verwendung eines geeignetenEmpfangsgeräts voraus. Das kann entweder eine Set-Top-Box sein, mitder "alte" Fernsehgeräte DVB-T2 HD-fähig gemacht werden, oder aberein Flachbildfernseher der neuesten Generation mit integriertemDVB-T2 HD-Empfangsteil. Zur Orientierung dient das grüne DVB-T2 HDLogo.Die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme sind frei und ohnelaufende Zusatzkosten auf allen geeigneten Geräten empfangbar. DieKosten ihrer terrestrischen DVB-T2 HD-Verbreitung werden aus demRundfunkbeitrag gedeckt.Der überwiegende Teil der Programme privater Veranstalter istausschließlich in HD und im Programmpaket von freenet TV nach einer 3monatigen Gratisphase für monatlich 5,75 Euro empfangbar. Dazu istein Entschlüsselungsmodul (CI+ Modul) oder ein Empfangsgerät(Set-Top-Box oder Fernseher) mit integrierter Entschlüsselung für dasProgrammpaket von freenet TV erforderlich.2018 und 2019 wird in weiteren Regionen Deutschlands von DVB-T aufDVB-T2 HD umgestellt.DVB-T2 HD ist eine Initiative von ARD, den Medienanstalten,Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, VPRT und ZDF.Pressekontakt (nicht zur Veröffentlichung):Projektbüro DVB-T2 HD DeutschlandVeit OlischlägerTel. 089/45 11 51 92presse@DVB-T2HD.deOriginal-Content von: Projektb?ro DVB-T2 HD Deutschland, übermittelt durch news aktuell