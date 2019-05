DVAG veranstaltet erneut Frauenkongress / Zwei Tage intensives Netzwerken in Marburg: Deutsche Vermögensberatung setzt auf Frauenpower (FOTO)

Frankfurt (ots) -Rund 400 selbstständige Vermögensberaterinnen trafen sich am 20.und 21. Mai 2019 zum Frauenkongress "Women for Future" der DeutschenVermögensberatung Gruppe in Marburg. Das erfolgreiche Netzwerktreffenfand nun zum zweiten Mal im Zentrum für Vermögensberatung (ZVB)statt. Berufsstarterinnen wie Finanzexpertinnen erhielten starkeImpulse für ihren erfolgreichen beruflichen Weg in derVermögensberatung. Themen wie gleichberechtigte Karrieremöglichkeitenoder Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind bei der DVAG problemlosumsetzbar. Zeitliche Flexibilität, faire Aufstiegschancen und eineleistungsgerechte Vergütung: Das alles bietet das FrankfurterFamilienunternehmen seit jeher. Und schafft damit ein optimalesUmfeld für die fachliche und persönliche Entfaltung. In derFrauenförderung setzt die Deutsche Vermögensberatung vor allem aufdie Aus- und Weiterbildung und gegenseitigen Austausch.Robert Peil, Mitglied des Vorstands der DeutschenVermögensberatung AG (DVAG), begrüßte die zahlreichen Gäste: "EinViertel unserer hauptberuflichen Vermögensberater sind Frauen. Dennbei der DVAG erhalten Frauen und Männer die gleichen Chancen - unddas seit über 40 Jahren! Das mehrfach extern ausgezeichnete undtransparente Karrieresystem steht allen offen, unabhängig von Alter,Geschlecht oder Herkunft. Wichtig sind Einsatz, Leistung undPersönlichkeit!"Frauen als Vorbilder in der Vermögensberatung: "Ach, so geht das!"Aufgrund des großen Anklangs und der positiven Resonanz desKongresses 2017 fand nun zum zweiten Mal der bundesweiteFrauenkongress statt. In diesem Format wird ganz konkret auf diespezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse im Berufsleben undBeratungsalltag der Vermögensberaterinnen eingegangen. ErfahreneExpertinnen gaben ihr Wissen und ihre Erfahrung an dieTeilnehmerinnen weiter. In zehn Workshops wurdenBest-Practice-Beispiele sowie bewährte Tipps für die selbstständigeVertriebstätigkeit besprochen, Strategien zur Motivation undpersönlichen Zielsetzung erarbeitet und Coachings für dieArbeitsorganisation als selbstständige Unternehmerin angeboten.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Ansprechpartner:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24,60329 Frankfurt am MainBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell