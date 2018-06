DVAG nutzt weltweit größte .BRAND Domain-Endung

Frankfurt (ots) - Die eigene Domain-Endung .DVAG trifft auf regesInteresse bei ihren selbstständigen Vermögensberaterinnen undVermögensberatern: Über 1.700 Domain-Endungen wurden bis jetztregistriert. Dies ist Weltrekord. Keine andere der weltweit rund 600.BRAND Domain-Endungen hat bereits so viele Registrierungenverzeichnet.Bereits im Jahr 2014 war die DVAG eines der ersten Unternehmen,das eine eigene Domain-Endung lancierte. Dabei brachte der eigeneDomainraum viele Vorteile. Wunschdomains sind unter .DVAG injeglicher Form verfügbar und erlauben es, kreative, prägnante Namenfür Websites, Landing-Pages und Kampagnen zu finden. Die inFachkreisen befürchteten eventuellen Nachteile hinsichtlich derAuffindbarkeit in Suchmaschinen sind nicht eingetreten. "Die volleKontrolle des Domainraums unter .DVAG eröffnet uns zahlreicheMöglichkeiten und unterstützt unsere Berater dabei, eine kundennahe,vertrauenswürdige Online-Präsenz zu schaffen", erklärt Dr. HelgeLach, Vorstandsmitglied der DVAG.Jörn Schuch, Vermögensberater seit 1985, war unter den erstenBeratern, die den Wert einer eigenen .DVAG-Domain erkannt haben.Seine Domain joern-schuch.dvag führt zu seiner Berater-Homepage undmacht den erfahrenen Berater leichter auffindbar für bestehende undzukünftige Kunden. Jannik Skou, Partner bei Thomsen Trampedach, berätdie DVAG im Bereich Domains und schätzt, dass in der nächstenBewerbungsrunde für den eigenen Domainraum (laut ICANN im Jahre 2021)mehr als 5.000 weitere Firmen teilnehmen wollen. Skou dazu: "Diefreie Wahl der Namen unter .DVAG ist sicher einer der Hauptvorteiledieser Initiative. Die erhöhte Sicherheit im eigenen Domainraum istein weiteres Argument. Da Domains nur von ausgewählten Personenregistriert werden können, geht das Risiko von Missbrauch fürPhishing und Betrug gegen null. Mit der Zeit werden sich dieInternetnutzer daran gewöhnen, dass unter .BRAND 100 Prozentauthentische, sichere Inhalte zu finden sind. Somit tragen .BRANDDomains dazu bei, das Vertrauen der Konsumenten in die Unternehmen zustärken." Dank Unternehmen wie der DVAG, BMW, Volkswagen, Freseniusund Merck ist Deutschland derzeit weltweit der unbestritteneVorreiter im Bereich von .BRAND Domains und deren kreativenGebrauchs.Über Thomsen Trampedach GmbHThomsen Trampedach ist eine weltweit tätige Beratungsfirma mitWurzeln in der Schweiz und Fokus auf Online Markenschutz für globaleUnternehmen. Die Firma berät im Speziellen auch in allenoperationellen und strategischen Belangen bezüglich der Umsetzung voneigenen .BRAND Domainendungen. www.thomsentrampedach.comÜber die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Für weitere Informationen zum Artikel, dem Thema .DVAG oder dem.BRAND Domainraum, kontaktieren Sie gerne:Jannik Skou, GeschäftsführerThomsen Trampedach GmbH+45 26 80 79 60js@thomsentrampedach.comDr. Maria Mohr, Leiterin UnternehmenskommunikationDeutsche Vermögensberatung AG+49 69 2384 7826Maria.Mohr@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell