DUSK-Token wird am 11. Juli auf Bitfinex und Ethfinex gelistet

Tortola, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - DieKryptowährungsbörsen Bitfinex und Ethfinex meldeten heute, dass derDUSK-Token am Donnerstag, dem 11. Juli (12.00 Uhr UTC) in denSekundärhandel einbezogen wird.Dusk Network ist ein privatorientiertes Blockchain-Protokoll, dasjedem zum Erstellen von Zero-Knowledge-dApps zur Verfügung steht.Durch die öffentliche Bereitstellung von Dusk möchte Dusk Network zurbevorzugten privaten Infrastruktur für ein gesamtes Lösungs-Ökosystemwerden.Nach seinem erfolgreichen Token-Verkauf in Höhe von 8,1 MillionenUSD im November 2019 (https://tokinex.ethfinex.com/token-sale/5bd1d37094fae88aff237d13/Dusk-Network) hat das Dusk-Team seinen ehrgeizigentechnologischen Plan umgesetzt, der diese Woche mit der Freigabe desTestnetzes seinen Höhepunkt erreichte.Sämtliche bestehenden privaten Käufer von Dusk-Token habenzugestimmt, ihre Token über einen längeren Zeitraum hinwegeinzufrieren (https://medium.com/dusk-network/binance-dex-re-vesting-update-ba1345d1aa17), um ihre deutliche Unterstützung für das Projektzu zeigen.Informationen zu DuskDust Network wird durch das Segregated Byzantine Agreement (SBA)geschützt. Das SBA umschließt Proof of Blind Bid, eine privateProof-of-Stake-Implementierung, die Block-Erstellern das anonymeStaking ermöglicht. Das Team konzentriert sich auf die Bereitstellungeiner Blockchain, die einen hohen Durchsatz, Skalierbarkeit undsofortige Transaktionsfinalität bietet.Da Dusk Network Zero-Knowledge-Beweise nutzt, können Unternehmenund Projekte reale Anwendungen erstellen, die strengenCompliance-Anforderungen gerecht werden, ohne dabei anDatensicherheit einzubüßen. Die Übernahmestrategie von Duskkonzentriert sich auf den Security-Token-Markt, der dringend einerzweckgerichteten Blockchain bedarf.Aktuelle Updates zu Dusk- Teilnehmer des Privatverkaufs zeigen ihre langfristigeUnterstützung des Projekts, indem sie ihre Token zurückhalten (https://medium.com/dusk-network/binance-dex-re-vesting-update-ba1345d1aa17). Dusk verlängert den Zeitraum, in dem Team-Token gesperrtwerden, um drei Monate sowie um elf zusätzliche Monate, in denendie Token zurückgehalten werden.- Dusk veröffentlicht sein Confidential Security Contract (https://dusk.network/news/zero-knowledge-smart-contracts-on-dusk-network)(XSC) Sepzifikationsdokument.- Ankündigung von Browser-Knoten (https://dusk.network/news/dusk-network-starting-the-browser-nodes-era) - Dusk möchte der Community dieTools bereitstellen, die für Zero-Knowledge-Beweise benötigtwerden, die über das Netz gesendet werden. Außerdem soll das DuskNetwork einen Schritt mehr zur vollständig browserbasiertenBlockchain-Erfahrung gemacht werden.- Dusk Network lässt sich mit Binance Chain(https://dusk.network/news/binance-dex-to-list-dusk-network)integrieren, für 10 % ihres Gesamtangebots.- Veröffentlichung von ZeroCaf (https://medium.com/dusk-network/dusk-network-releases-zerocaf-28ea14e4f887) - eine Rust-Implementierungder Doppio Elliptic Curve mittels Ristretto Mapping, eineOpen-Source-Bibliothek.Informationen zu TokinexTokinex (https://tokinex.ethfinex.com/token-sales)ist dieIEO-Plattform von Bitfinex und Ethfinex, die eine Chancengleichheitfür die Teilnahme an betreuten Token-Projekten bietet. QualifizierteTeilnehmer haben die Gelegenheit, direkt über ihr Privatkontomithilfe von geläufigen Kryptoguthaben an vorab geprüftenToken-Verkäufen teilzunehmen, ohne dass die Exchange-Börsepersonenbezogene Daten oder Gelder speichert.Weiterführende Links:https://dusk.network/https://tokinex.ethfinex.com/token-salesPressekontakt:ben.wilson@ethfinex.comOriginal-Content von: Bitfinex, übermittelt durch news aktuell