Berlin (ots) -Anlässlich ihrer 25-jährigen musikalischen Zusammenarbeit als DUOZIKR touren die Künstler Olga Tkatschenko und Igor Silin aktuelldurch Europa. Begleitet werden die Sänger dabei von dem Sextett"Stimme des Feuers" und dem Berliner Organisten Thomas Noll.Das DUO ZIKR verwendet eine einzigartige Gesangstechnik, die sichaus Elementen des klassischen Gesangs (Kammer-Gesang), archaischerGesänge, des Kehl- und Obertongesangs, europäischer und östlicherVolksgesänge sowie des modernen Freejazz herleitet. Die Sängerverzichten vollständig auf Text. Indem sie immer neue Facetten ausihren Stimmen heraus"kitzeln" zeigen sie, dass die menschliche Stimmewie ein Instrument klingen kann. Der Stimmumfang des Duos reicht zuzweit über vier Oktaven. Olgas Bruststimme erklingt in einem üppigenKontraalt, in den oberen Stimmlagen zeigt sie feinste Koloraturen.Der schwere, gewaltige Bass-Baritons von Igor Silin ist verbunden miteiner ausgesuchten Genauigkeit in der obersten Stimmlage.Die beiden Künstler improvisieren direkt auf der Bühne. Sie sitzeneinander gegenüber und ganz leise entwickelt sich von innen herausder erste Ton. Er wird vom anderen aufgenommen, um frei zuimprovisieren und mit Tönen, Klangfarben und Stimmen zu spielen. DieStimmen verfolgen ihr eigenes Thema und finden doch wieder zusammen.Auch Thomas Noll, der die Sänger mit der Orgel begleitet, ist einFreund der musikalischen Improvisation. Er ist dafür bekannt, dieOrgel nicht nur als Instrument der Kirchenmusik, sondern auch"autonom" in zeitgenössischen Musikformen einzusetzen.Der erste größere Auftritt des DUO ZIKR fand am 3. April 1993 inder Smolny Kathedrale in Sankt Petersburg statt. Dieser Tag gilt alsoffizieller Geburtstag des Duos. In den letzten 25 Jahren tourten sieum die halbe Welt. Das DUO ZIKR ist mit Rockmusikern,Avantgardemusikern, Instrumentalisten, Organisten und einemSinfonieorchester aufgetreten. Es entstanden mehr als dreißig CDs unddrei Schallplatten. Aufgrund des Albums «Premonitions of a ShootingStar» wurde das DUO ZIKR in der Vergangenheit mit der legendärenaustralischen Band Dead Can Dance verglichen.Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr. Tickets zum Preis von 32 EUR(ermäßigt 21 EUR) sind erhältlich über die Konzertagentur Eventim(www.eventim.de, Tel.: 01806 57 00 00) und den regulären Vorverkauf.Weiterführende Informationen unter www.duozikr.de undwww.facebook.com/duozikrberlin.Pressekontakt:Agentur achilles:prBeate AchillesTel: 030 7978 6585E-Mail: presse@achilles-pr.deOriginal-Content von: DUO ZIKR, übermittelt durch news aktuell