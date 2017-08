Berlin (ots) -Mit ihrer aktuellen Single "New Rules" hat die britische SängerinDUA LIPA die Chartsspitze in UK erklommen. Damit ist sie der ersteSolo Female Artist mit einer Single #1 in Großbritannien seit Adeleim Jahr 2015. Das Video zu "New Rules" unter der Regie von HenryScholfield ging vor einem Monat online und konnte in diesem kurzenZeitraum viral bereits über 100 Millionen Views generieren!"New Rules" ist bereits die sechste Single von DUA LIPA ihremselbstbetiteltem Debütalbum, das im Juni 2017 veröffentlicht wurde.In UK stieg "DUA LIPA" in der Top5 der Charts ein, in Deutschlandlandete die Sängerin auf Platz 22. Die Songs auf "DUA LIPA" verkündendie Ankunft einer neuen Macht in der Popmusik - auf der Tanzflächeunwiderstehlich, bei genauerer Betrachtung nachdenklich, ständig aufder Suche nach neuen kreativen Möglichkeiten.Im Oktober kommt der Shooting Star erneut für Konzerte nachDeutschland. Die ersten Termine sind bereits ausverkauft:The Self-Titled Tour19.10.17 München, Backstage Werk20.10.17 Frankfurt, Batschkapp (ausverkauft)24.10.17 Köln, Live Music Hall (ausverkauft)25.10.17 Berlin, Astra27.10.17 Hamburg, DocksPressekontakt:Florian StriedlSenior Manager Press & Online PromotionVertigo/Capitola division of Universal Music GmbHAddress: Stralauer Allee 1 / D-10245 BerlinFon:0049 30 52007 2985email: florian.striedl@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell