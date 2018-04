Berlin (ots) - Nach dem überraschenden Ausscheiden vonVolksbühnen-Intendant Dercon hat die Debatte über die Zukunft desTheaters begonnen.Der Deutsche Bühnenverein mahnte, bei der Suche nach einem neuenIntendanten müsse man sich ausreichend Zeit nehmen. Vereins-PräsidentUlrich Khuon, der auch Intendant des Deutschen Theaters Berlin ist,sagte am Freitag im Inforadio vom rbb:"Man darf jetzt nicht zu gehetzt nach einer Nachfolge suchen undins nächste Problemfeld stolpern, sondern man muss das mit Ruhe undAugenmaß machen."Khuon betonte, Berlins Kultursenator Lederer sei ein erfahrenerPolitiker und verfüge über kulturpolitisches Augenmaß. Es gebe vieleOptionen:"Man kann wenigstens noch froh sein, dass es im Fall Dercon amEnde zu einer einvernehmlichen Einigung gekommen ist und am Schlussnicht noch eine Schlammschlacht steht."Heute wurde bekannt, dass Dercon seinen Posten aufgibt. DasKonzept des Belgiers war von Anfang an umstritten. Inzwischen solldie Volksbühne auch erhebliche finanzielle Probleme haben.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell