DT. EUROSHOP-Aktie verzeichnet aktuell Kursverlust: Was sagt die 200-Tages-Linie?

Der Kaufpreis für eine DT. EUROSHOP-Aktie bei Handelsstart lag heute bei 29,38 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 29,18 Euro, veränderte sich also um -0,27 Prozent. Die MDAX -Aktie steht aktuell bei 29,10 Euro und damit auf Monatsbasis bei -2,34 Prozent. DT. EUROSHOP hat sich somit im Vergleich auf Jahressicht um -25,57 Prozent verändert.

Diese Immobilien-Aktie hat eine derzeitige Marktkapitalisierung

