Unterföhring (ots) - Showdown im Titel-Dreikampf: WelcherDTM-Pilot setzt sich am Wochenende die Krone auf? Drei Fahrer kämpfenbeim Saisonfinale auf dem Hockenheimring um den Meistertitel: dermomentan Führende Paul di Resta, sein Mercedes-Kollege Gary Paffettund Titelverteidiger Rene Rast (Audi). "ran racing" zeigt die beidenletzten Rennen um die Meisterschaft am kommenden Wochenende live inSAT.1. Die #ranDTM-Crew mit Andrea Kaiser, Matthias Killing, EdgarMielke und Experte Timo Scheider berichtet am Samstag, 13., undSonntag, 14. Oktober 2018, jeweils ab 13:00 Uhr von der Strecke.Außerdem: Ein Blondinen-Treffen der besonderen Art. Lena Gercketrifft am Hockenheimring #ranNFL-Netman Christoph "Icke" Dommisch.Die Moderatorin von "The Voice of Germany" gibt "Icke" Tipps, was ervor, während und nach einer Fahrt mit dem DTM-Renntaxi beachtensollte.Mick Schumacher, Sohn von Michael Schumacher, kann auf demHockenheimring den ersten großen Titel seiner noch jungen Karriereeinfahren. Der 19-Jährige geht als Führender in das finaleRennwochenende der Formel-3-Europameisterschaft. Die Entscheidunggibt es ebenfalls bei "ran racing".#ranDTM - im Social Web wird die DTM-Community mit exklusivemContent, u.a. von Ickes Renntaxifahrt, und aktuellen News live vonder Strecke versorgt.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Kommunikation/PR· Factual & Sports Tel.: +49 (89) 9507-7296 Email:Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa Schreiner Telefon +49 (89) 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell