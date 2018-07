DTM-Chef Berger über Hersteller-Suche: Wissen in acht Wochen mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

ZANDVOORT (dpa-AFX) - Bis spätestens Mitte September wird sich nach Auskunft von DTM-Chef Gerhard Berger klären, ob die Rennserie einen Mercedes-Nachfolger findet.



"Ich würde sagen, innerhalb der nächsten acht Wochen sollten wir mehr wissen", sagte Berger der Deutschen Presse-Agentur mit Blick den möglichen Einstieg eines Herstellers oder Privatteams in das Deutsche Tourenwagen Masters. Zudem bekräftigte er vor der Halbzeit der laufenden Saison an diesem Wochenende im niederländischen Zandvoort: "Wir arbeiten nach wie vor hart an diesem Thema." Einstiegskandidaten sind dem Österreicher zufolge unter anderem Aston Martin und Lexus.