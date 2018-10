DTE Energy: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "DTE Energy Company":

Per 01.10.2018, 04:54 Uhr wird für die Aktie DTE Energy am Heimatmarkt New York der Kurs von 109,12 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Multi-Hilfsprogramme".

Unser Analystenteam hat DTE Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für DTE Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,23 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,32) für diese Aktie. DTE Energy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die DTE Energy-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das DTE Energy-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (111,56 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 2,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 109,13 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält DTE Energy eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,77 und liegt mit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Utilities) von 29,57. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält DTE Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.