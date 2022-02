DTE Energy Aktie: BofA stuft herauf!

DTE Energy Co (NYSE:DTE) meldete seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 über den Erwartungen, hob seine Gewinnprognose für 2022 an und gab eine „starke Bestätigung des langfristigen Wachstumskurses“, so BofA Securities. Julien Dumoulin-Smith stufte das Rating für DTE Energy von Underperform auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel von 111 auf 127 US-Dollar.

Die DTE Energy-These

