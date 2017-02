Hamburg (ots) - Hamburg/Hawaii (USA), 12. Februar 2017 - Nach derHymnen-Panne bei der Eröffnungsfeier der Fed Cup Erstrundenpartiezwischen den USA und dem Porsche Team Deutschland in Hawaii, als einSolist statt der deutschen Nationalhymne fälschlicherweise die ersteStrophe des Deutschlandliedes ("Deutschland, Deutschland über alles")sang, äußert sich der Präsident des Deutschen Tennis Bundes, UlrichKlaus, folgendermaßen:"Unseren amerikanischen Gastgebern ist bei der Fed CupEröffnungsfeier in Hawaii am Samstag ein Fehler unterlaufen, dernormalerweise nicht passieren darf. Die Tatsache, dass im Jahr 2017eine falsche Hymne gespielt wird, die man mit viel Grausamkeit ausder lange zurückliegenden Vergangenheit assoziiert, war für dieSpielerinnen, die Betreuer, die anwesenden Funktionäre sowie diedeutschen Fans gleichermaßen verstörend wie schockierend. Deramerikanische Verband USTA hat sich in Person von Präsidentin KatrinaAdams umgehend nach dem Vorfall offiziell schriftlich sowiepersönlich entschuldigt und bedauert die peinliche Panne zu tiefst."Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell