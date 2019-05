DTAD Deutscher Auftragsdienst AG veröffentlicht optimierten E-Vergabe-Manager

Berlin (ots) -- Der optimierte E-Vergabe-Manager der DTAD AG verbessert denProzess der elektronischen Vergabe für Bieter signifikant vor einermöglichen Angebotsabgabe.- Zehntausende Vergabeunterlagen und Leistungsverzeichnisse lassensich ab sofort direkt in der jeweiligen Ausschreibung unabhängig vomE-Vergabe-Portal in einer Voransicht downloaden.- Intelligente Suchmöglichkeiten erleichtern die Einschätzung vorAusschreibungsteilnahme und Eröffnen neue Akquisepotentiale.Die DTAD AG hat ihren E-Vergabe-Manager optimiert. Kunden derdigitalen Online-Plattform im Auftragsmanagement, DTAD 360, erhaltenmit der Überarbeitung des E-Vergabe-Managers, unter anderem neuerSuch- und Downloadfunktionen, ab sofort zusätzliche Möglichkeiten,ihre Teilnahme an Vergabeverfahren der öffentlichen Handzielführender zu gestalten.Der optimierte E-Vergabe-Manager - die Neuerungen auf einen BlickDirekt verfügbare Vergabeunterlagen zum DownloadMit dem Update bietet der DTAD seinen Kunden die Möglichkeit, vonden Vergabestellen online bereitgestellte Vergabeunterlagen undLeistungsverzeichnisse direkt herunterzuladen. Die Vergabeunterlagenlassen sich komfortabel direkt online prüfen. Der Prozess bis hin zurAngebotsabgabe ist damit nicht nur komfortabler, sondern auchschneller.E-Mail-Benachrichtigungen zu VergabeunterlagenZukünftig informiert die DTAD AG via E-Mail-Benachrichtigung auchdarüber, ab wann Vergabeunterlagen zum Download verfügbar sind,beispielsweise wenn die Vergabestelle die detaillierten Unterlagenerst nach Veröffentlichung der Bekanntmachung zur Verfügung stellt.Interessenten an Ausschreibungsteilnahmen bleiben informiert. DerVergabeprozess kann zeitnah und ohne größere organisatorischeAufwände fortgeführt werden.Suchmöglichkeiten innerhalb der Vergabeunterlagen undLeistungsverzeichnisseVergabeunterlagen und Leistungsverzeichnisse sind anhand vonSuchbegriffen direkt durchsuchbar. Die neuen Suchfunktionenerleichtern bereits im Vorfeld einer Ausschreibung die Einschätzung,ob eine Ausschreibungsteilnahme möglich und sinnvoll ist.Die neuen Funktionen des DTAD E-Vergabe-Managers stehen bei bis zu60 Prozent aller online direkt verfügbaren Vergabeunterlagen zurVerfügung und stellen für Teilnehmer an öffentlichen Vergaben einesignifikante Prozesserleichterung dar.Über die DTAD AGMit jährlich über 700.000 Auftragsinformationen ist die DTADDeutscher Auftragsdienst AG aus Berlin deutschlandweit der führendePremium-Anbieter für öffentliche, gewerbliche und privateAuftragsinformationen sowie ganzheitliches Ausschreibungsmanagement.Von der Auftragsrecherche, über die Wettbewerbsanalyse bis hin zumKontaktmanagement mit Top-Entscheidern der Auftragsvorhaben, erhaltenKunden branchenübergreifend die für Sie relevanten Informationen zunationalen, internationalen und europäischen Ausschreibungen. Darüberhinaus unterstützen datenbasierte Produkte und Features den Kunden inallen Sales-Phasen.Gegründet wurde die DTAD Deutscher AuftragsdienstAG im Jahr 2000. Derzeit sind circa 120 MitarbeiterInnen in der DTADAG beschäftigt. Geführt wird das Unternehmen von Gründer HöddiTryggvason, Dr. Alexander Seyferth und Torsten Daus.Pressekontakt:Anne Becker | DTAD Deutscher Auftragsdienst AG | +49.30.6162841 |presse@dtad.deOriginal-Content von: DTAD Deutscher Auftragsdienst AG, übermittelt durch news aktuell