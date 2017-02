DStGB zum 16-Punkte-Plan zur Beschleunigung von Abschiebungen

Berlin (ots) - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB)begrüßt den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmenkatalogzur Beschleunigung von Abschiebungen. Der DStGB fordert seit langemein bundesweit abgestimmtes, konsequentes Abschiebemanagement. DieZahl der Abschiebungen zu erhöhen, ist dringend notwendig, um dieKommunen zu entlasten und die Akzeptanz der Bevölkerung fürFlüchtlinge mit Bleibeperspektive nicht zu gefährden."Vor den Hintergrund, der derzeit über 250.000 Menschen, derenAsylanträge 2016 keinen Erfolg hatten, sind die rund 80.000Rückführungen im vergangenen Jahr viel zu gering", stellteHauptgeschäftsführer Dr. Gerd Landsberg fest. Der DStGB hatte deshalbBund und Länder aufgefordert, konkrete Verfahrensschritte zurkonsequenten Abschiebung abgelehnter Asylbewerber zu verabreden. Wennsich an den derzeitigen Verfahren nichts ändere, werden Ende 2017über 450.000 ausreisepflichtige Menschen in Deutschland leben. Dieswürde mindesten 3 Mrd. Euro kosten.Wesentliche kommunale Forderungen wurden in der Vereinbarung vonBund und Ländern aufgegriffen. Der DStGB unterstützt insbesondere denPlan der Bundesregierung, ein gemeinsames Zentrum zur Unterstützungder Rückkehr sowie sogenannte Bundesausreisezentren zu schaffen,nachhaltig. Die Zuständigkeit für die Durchführung von Abschiebungensollte bei zentralen Ausreisezentren der Länder und des Bundesgebündelt und die Geflüchteten gar nicht erst auf die Städte undGemeinden verteilt werden. Dies ermöglicht die Bündelung der für dieeffektive Durchführung von Abschiebungen erforderlichen Ressourcen.Der Bund muss ohnehin die häufig schwierigen Verhandlungen mit denHerkunftsländern führen und kann über die Ausreiszentren auch dieAbschiebungen aus mehreren Bundesländern koordinieren. Darüber hinausist es zielführend, die freiwillige Rückkehr abgelehnter Asylbewerberin ihre Herkunftsländer entschiedener zu unterstützen.Pressekontakt:Kontakt:Franz-Reinhard HabbelSprecher des DStGBTel.: 030/77307-225E-Mail: Franz-Reinhard.Habbel@dstgb.deOriginal-Content von: Deutscher St?dte- u. Gemeindebund, übermittelt durch news aktuell